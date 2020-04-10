Представители британского Королевского дома принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз отметили 15-летие супружеской жизни. На странице в Instagram, посвященной монаршей паре, размещено их совместное фото.

Instagram @clarencehouse

Супруги сидят у входа в резиденцию и держат на руках собак — Блюбелл и Бет. В подписи к снимку говорится, он сделан в день годовщины свадьбы.

Принц Чарльз и Камилла поженились 9 апреля 2005 года, при чем вопреки вековым традициям церемония была гражданской, то есть не в церкви. По этой причине на ней отказались присутствовать королева Елизавета II с супругом.

Свадьба состоялась спустя восемь лет после трагической гибели принцессы Дианы — первой жены Чарльза. Впрочем, роман с Камиллой ему приписывали еще с 1970-х годов.

В конце марта 2020 года 72-летний прямой наследник британской короны столкнулся с серьезным испытанием — у него был диагностирован коронавирус. После изоляции и необходимых процедур врачи позволили ему вернуться к обычной жизни. У его ровесницы супруги тест на COVID-19 оказался отрицательным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что зараженный коронавирусом принц Чарльз нарушил режим карантина.