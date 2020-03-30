Старший сын королевы Великобритании Елизаветы II Принц Чарльз нарушил режим самоизоляции спустя семь дней после того, как ему диагностировали COVID-19, сообщает BBC.

25 марта стало известно, что 71-летнему принцу Уэльскому диагностировали коронавирус. На протяжение недели Чарльз пребывал на карантине в шотландском имении Биркхолл, в замке Балморал. Известно, что его супруга Камилла не успела заразиться COVID-19, однако все-таки решила последовать примеру мужа и также уединилась во дворце.

Несмотря на опасность передать опасную инфекцию близким людям и окружению, 30 марта принц посоветовался с лечащим врачом и решил немедленно выйти из самоизоляции, чтобы приступить к своим обязанностям. Как уверяет представитель Чарльза, сегодня он действительно чувствует себя лучше.

«Кларенс-Хаус может сегодня подтвердить, что после консультации с врачом принц Чарльз вышел из самоизоляции. Состояние его здоровья хорошее, он следует рекомендациям правительства», — сообщил представитель принца корреспондентам.

Кроме того отмечается, что установить от кого конкретно сын Елизаветы II заразился коронавирусом так и не удалось, поскольку в последнее время наследник престола принимал активное участие в светских мероприятиях.

По данным СМИ, королева Великобритании чувствует себя прекрасно и абсолютна здорова. Ранее отмечалось, что Елизавета II контактировала с принцем Чарльзом, когда тот уже был заражен COVID-19.

По данным Оперативного штаба, к утру 30 марта коронавирусной инфекцией заражены 721 817 человек в мире. Лидером по числу зараженных по-прежнему остаются США. Там больны 142 328 человека. На втором месте Италия — 97 689 зараженных COVID-19. На третьем месте Китай, в котором заражены 82 133 человека. Общее число погибших на сегодня достигло — 33 984 человека.

В России за сутки подтверждено 302 новых случая заражения COVID-19. Общее число больных достигло 1836 человек. Скончались — десять.

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