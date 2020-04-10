Правительство купило пакет акций Сбербанка у ЦБ за 2,1 триллиона рублей
Стоимость оказалась ниже запланированной на 300 миллиардов рублей.
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Фото, видео: ТАСС / Антон Новодережкин
Правительство России приобрело пакет акций Сбербанка у Центробанка за 2,1 триллиона рублей. Об этом пишет портал «Известия» со ссылкой на слова федерального чиновника.
Сообщается, что стоимость покупки оказалась ниже запланированной на 300 миллиардов рублей. Это объясняется падением акций Сбербанка на Московской бирже. После объявления о сделке цена бумаг снизилась на 20%.
11 февраля стало известно, что правительство РФ планирует купить пакет акций Сбербанка у ЦБ за счет средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Подчеркивалось — данная инвестиция «будет соответствовать целям управления ФНБ — обеспечению сохранности вложенных средств и стабильного дохода от их размещения».
ЦБ принадлежали 50% плюс одна акция Сбербанка.
Ранее 5-tv.ru писал, что Минфин начал продавать валюту из Фонда национального благосостояния.
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