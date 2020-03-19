Минфин начал продавать валюту из Фонда национального благосостояния
Процесс связан со сделкой по выкупу правительством доли Банка России в Сбербанке.
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Министерство финансов начало продавать иностранную валюту из Фонда национального благосостояния в связи со сделкой по покупке пакета акций Сбербанка российским правительством. Ранее, 16 марта, в ФНБ были переведены финансы от дополнительных нефтегазовых доходов, полученных по итогам 2019 года. В результате объем средств фонда увеличился до 12,2 триллиона рублей.
Закон о покупке кабмином у Центробанка 52,3% обыкновенных акций Сбербанка президент Владимир Путин подписал 18 марта. Согласно тексту документа, выкуп осуществляется по средневзвешенной цене за счет средств ФНБ.
Как сообщили в Центробанке, механизм продаж валюты создан специально для того, чтобы спасти рубль от повышенной волатильности. Он призван усилить стабилизирующее действие бюджетного правила в условиях низких цен на нефть и тем самым поспособствовать экономической и финансовой стабильности.
Ранее 5-tv.ru соощал, что курс евро превысил 89 рублей, об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.
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