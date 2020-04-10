Национальная валюта укрепилась на фоне роста цен на нефть.

Курс доллара на торгах снизился до 73,7 рубля, евро — 80,7

Фото: ТАСС / Петр Ковалев

Курс рубля вырос по отношению к доллару и евро во время торгов 10 апреля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Сразу после открытия Мосбиржи (10:00 мск) курс доллара вырос к рублю на 0,11% — до отметки в 74,38 рубля. Курс евро также увеличился на 0,11% — до 81,27 рубля.

Однако уже через 15 минут курсы иностранных валют перешли к снижению. Доллар потерял 0,47%, подешевев до 73,95 рубля. Курс евро уменьшился на 0,22% — до 81,01 рубля.

По состоянию на 12:00 мск курс доллара достиг отметки в 73,75 рубля, евро — 80,75 рубля.

Официальный курс доллара, установленный Банком России на 10 апреля, составляет 74,60 рубля. Официальный курс евро — 81,08 рубля.

Аналитики объясняют укрепление национальной валюты ростом цен на нефть. Так, североморская смесь марки Brent этим утром подорожала на 7,5% — до 35,3 доллара за баррель. Это обусловлено позитивными ожиданиями рынка от результатов встречи ОПЕК+ по вопросу сокращения добычи. Переговоры пройдут 10 апреля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вечером 9 апреля курс доллара на Мосбирже опустился ниже 73 рублей, евро — ниже 80. В последний раз иностранные валюты снижались до соответствующих значений только в середине марта.

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