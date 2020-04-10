Гудков «похоронил» Гафта в интервью Собчак

Александр Гудков в интервью «Осторожно, Собчак» рассказал, что им с Иваном Ургантом часто сложно сдерживать смех, когда они говорят о серьезных вещах.

«Мы обязательно должны не улыбаться, где нельзя улыбаться. Мне всегда смешно… На самом деле Ваня Ургант такой же человек. Когда Ваня пишет мемориумы, он не может сдерживать смех. Потому что говорит, что не может чувствовать себя серьезно в таких ситуациях. Он колется постоянно. Допустим, ушел Гафт…», — привел пример Гудков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 9 Апр 2020 в 7:47 PDT

После выхода интервью в социальных сетях телеведущей позвонил Иван Ургант и высказал свое недовольство по поводу того, что Гудков и Собчак похоронили живого актера, еще и «приписали» к этому самого Урганта.

Ксения Собчак выложила этот отрывок из интервью у себя в Instagram и призналась, что после съемок у нее случилась истерика смеха. Об этом сообщает сайт KP.RU.

В посте она обратилась к актеру Валентину Гафту:

«Валентин Иосифович! Спасибо, что живой! И прости нас, идиотов!», — написала Собчак.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Гудков довел до слез Ксению Собчак жесткой шуткой.