Осужденный за домогательства Харви Вайнштейн поборол коронавирус

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, осужденный на 23 года тюремного заключения за сексуальные домогательства, вылечился от коронавируса. Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail со ссылкой на источник.

По словам информатора, Вайнштейн освобожден из двухнедельного карантина, где находился во время болезни. Он остается в психиатрическом отделении тюрьмы, так как сохраняется риск, что продюсер может покончить с собой.

Источник отмечает, что это удивительно, что Вайнштейну удалось побороть болезнь, так как состояние его здоровья накануне заболевания было тяжелым. У 68-летнего продюсера были проблемы с сердцем, диабет в тяжелой форме, высокое давление и другие хронические заболевания в силу возраста. Во время болезни его мучил кашель и жар.

Харви Вайнштейн был осужден на 23 года тюрьмы за сексуальные домогательства по обвинению ряда женщин. Сразу после объявления приговора он был госпитализирован. Коронавирус у продюсера обнаружили в тюрьме строгого режима на острове Райкерс 23 марта. Ранее 5-tv.ru писал, что российский режиссер Никита Михалков вступился за Харви Вайнштейна. Он назвал приговор ему несправедливым, указав на то, что женщины, обвинившие Вайнштейна, получали выгоду от отношений с ним.