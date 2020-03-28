Режиссер заявил, что проще было застрелить продюсера, приговоренного к 23 годам тюрьмы за сексуальные домогательства.

Фото: www.globallookpress.com /Lev Radin

Режиссер Никита Михалков встал на защиту американского продюсера Харви Вайнштейна, осужденного на 23 года тюрьмы за сексуальные домогательства. Он заявил в своей программе «Бесогон», что продюсера проще было застрелить.

По его словам, несопоставимо, что близкие по длительности сроки лишения свободы получают убийца и человек, которого в харассменте обвинили женщины, получавшие выгоду от отношений с Вайнштейном.

«Невозможно, чтобы серийный убийца Андреас Брейвик, который застрелил 77 человек, получил всего 21 год достаточно комфортной тюрьмы. И 23 года получает продюсер Харви Вайнштейн за общение с женщинами пониженной социальной ответственности», — заявил Михалков.

Он отметил, что актрис, обвинивших продюсера спустя много лет, можно сравнить с проститутками, так как домогательства Вайнштейна принесли им успех в карьере и многочисленные награды.

«За этими отношениями был «Оскар». Там не было тяги к любви и страсти. Там был холодный расчет. А чем отличается проститутка за деньги от дамы, которая отдается за «Оскар»»? Он дает новые контракты. За эти отношения он получает 23 года тюрьмы. Он не маньяк с улицы, а человек, который сделал 70 процентов лучших американских картин. И с художественной, и с финансовой точки зрения. Он потерял все. Он никто, ноль, он раздавлен. Его проще было застрелить», — сказал Михалков.

Харви Вайнштейн получил 23 года тюрьмы. 11 марта его признали виновным в склонении ассистентки продюсера в реалити-шоу «Проект Подиум» Мими Хейли к оральному сексу в 2006 году и изнасиловании начинающей актрисы Джессики Манн в 2013 году. Ранее 5-tv.ru сообщал, что Харви Вайнштейн в тюрьме заразился коронавирусом.

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