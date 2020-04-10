Какие звезды делают пожертвования на борьбу с коронавирусом?

Всемирная пандемия коронавируса заставила людей сплотиться и объединить усилия для борьбы с инфекцией. Поскольку в этот непростой период человечество оказалось в условиях тяжелого выживания, многие медийные личности решили пожертвовать средства на борьбу с COVID-19 и поддержку тех, кто нуждается. Вот лишь некоторые среди них.

Леди Гага

Певица решила не ограничиваться разовой суммой финансовой помощи и объявила, что будет отдавать 20% дохода от продаж ее косметического бренда Haus Labs. Эти деньги она распорядилась направить на помощь продуктовым магазинам в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, чтобы не было угрозы дефицита продовольственных товаров.

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Илон Маск

Знаменитый основатель Tesla и SpaceX Илон Маск принял решение закупить 1255 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для больниц штата Калифорния. Потребность в этом дорогостоящем оборудовании в США чрезвычайно высока, так как страна, увы, по-прежнему остается на первом месте по числу заболевших коронавирусом в мире.

dpa/picture-alliance

Лионель Месси

Не остался в стороне и капитан «Барселоны» Лионель Месси. Он сделал пожертвование в размере миллиона евро для каталонской больницы, где изучают коронавирус.

ZUMA/TASS

Криштиану Роналду

Внес свою лепту в борьбу с эпидемией и нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду. Он вместе со своим агентом отдал на строительство трех новых отделений интенсивной терапии в Португалии более миллиона евро. К слову, у самого легендарного футболиста было подозрение на COVID-19. Тест оказался отрицательным.

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Сергей Шнуров

Желающие помочь в борьбе с инфекцией нашлись и среди отечественных звезд. Так, лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров направил более 15 тысяч медицинских масок и около тысячи респираторов в Военно-медицинскую академию имени Кирова.

ТАСС / Наиль Фаттахов

Дмитрий Нагиев

Актер и шоумен Дмитрий Нагиев направил десять миллионов рублей одному благотворительному фонду для покупки аппаратов вентиляции легких (ИВЛ) для российских больниц. Теперь врачи смогут помочь большему числу заболевших.

ТАСС / Михаил Терещенко

Сергей Бобровский

Не отстают в стремлении помочь и отечественные спортсмены. Так, хоккеист Сергей Бобровский пожертвовал более 100 тысяч долларов временным работникам стадиона домашней арены клуба «Флорида Пантерз», за который играет в НХЛ. Стадион вынужден пустовать из-за карантина во время пандемии. Также он выделил деньги и направил медицинские маски на помощь больницам штата Флорида.

ZUMA/TASS

Это далеко не полный список публичных особ, которые решили потратить деньги на помощь в период пандемии коронавируса. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Джордж Клуни пожертвовал миллион долларов на борьбу с COVID-19.