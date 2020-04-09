Джордж Клуни пожертвовал миллион долларов на борьбу с коронавирусом
Средства будут направлены в благотворительные фонды, помогающие пострадавшим от пандемии.
Фото: PA Wire/PA Images
Актер Джордж Клуни и его жена Амаль отправили миллион долларов организациям, которые помогают людям, пострадавшим от коронавируса. Об этом сообщает сайт Teleprogramma.pro.
250 тысяч долларов были переведены в благотворительный фонд Motion Picture and Television, где Клуни является членом совета директоров.
Такую же сумму получила профсоюзная организация, объединяющая актеров и фонд Los Angeles Mayors, помогающий медработникам, бездомным и пожилым людям, пострадавшим от пандемии.
Еще 300 тысяч долларов были предоставлены трем международным благотворительным организациям: Ливанскому продовольственному банку, Национальной службе здравоохранения Великобритании, а также на поддержку больниц в Ломбардии.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Джордж и Амаль Клуни находятся на грани развода.
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