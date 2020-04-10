Двухэтажный дом обрушился на глазах у жильцов в Хабаровске
Здание было признано аварийным еще два года назад, но администрация города предлагала собственникам только временное жилье.
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Фото, видео: ТАСС / Сергей Карпухин, 5-tv.ru
Жители Хабаровска стали свидетелями обрушения собственного дома. Шокирующие кадры сняли на мобильный телефон.
Перекрытия дома не выдержали. В результате — оба этажа рухнули. Внутри в этот момент людей не было. Жильцы еще накануне вечером услышали подозрительные звуки и в спешке покинули здание. На ночь остались у родственников, и, как оказалось, не зря.
Дом признали аварийным два года назад, но в администрации предлагали собственникам только временное жилье. Прокуратура Хабаровска начала проверку.
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