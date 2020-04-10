Состояние артистки остается стабильным, отмечается положительная динамика.

Названа стоимость лечения Надежды Бабкиной

Фото: ТАСС / Валерий Шарифулин

Народная артистка Надежда Бабкина продолжает оставаться в больнице, где ее лечат от пневмонии. Состояние ее остается стабильным, рассказал представитель певицы Александр Велор, пишет сайт KP.RU.

По его словам, коронавирус у Бабкиной не подтвердился. Ее продолжают лечить от пневмонии. Динамика лечения положительная. Других комментарием помощник артистки не предоставил.

Между тем, источник издания рассказал, во сколько обходится лечение Бабкиной. Госпитализация была проведена в одной из частных клиник, временно переоборудованных для борьбы с пневмонией и COVID-19. Предварительно родные певицы заплатили 300 тысяч рублей, при выписке из медучреждения будет сделан перерасчет. Одни сутки пребывания в отдельной палате с повышенным уровнем комфорта обходятся Бабкиной в 25 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Надежду Бабкину поместили в инфекционный бокс.

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