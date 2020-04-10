Александр Друзь вернется в «Что? Где? Когда?»

В это воскресенье состоится игра «Что? Где? Когда?» с участием команды Виктора Сиднева. Александр Друзь вновь окажется в составе знатоков. Об этом сообщает Starhit.ru.

В 2019 году Друзь был отстранен от участия в «Что? Где? Когда?» из-за скандала. Бывший главный редактор передачи «Кто хочет стать миллионером» Илья Бер заявил, что знаток якобы пытался купить у него вопросы и предлагал разделить выигрыш. Однако сам Друзь утверждал, что это предложение исходило от самого Бера.

Спустя некоторое время Александр Друзь извинился за сложившуюся ситуацию перед Международной ассоциацией клубов «Что? Где? Когда?».

«Я сожалею о том, что мои действия при участии в телевизионной программе „Кто хочет стать миллионером?“ нанесли ущерб репутации МАК „Что? Где? Когда?“. Я приношу свои извинения организации, а также всем людям, которым мое участие в телепередаче причинило репутационный, моральный и любой другой вред», — сказал Друзь.

Сейчас Друзь находится на пенсии и получает всего 15 тысяч рублей. Однако он имеет большой дополнительный заработок. Знаток пишет книги, участвует в бизнес-проектах, снимается в различных передачах, обучает молодых игроков, а также ездит по городам России с лекциями о возможностях интеллекта. За одно такое выступление Друзь получает от 300 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Друзь станет ведущим «Что? Где? Когда? Online».