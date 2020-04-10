Певица отметила, что очень жаль его семью, и пожелала рэперу выздоровления.

«Бедный мальчик»: Лобода прокомментировала развод Джигана и Самойловой

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Светлана Лобода побывала в гостях у Алены Жигаловой и рассказала о своих детях, времени в изоляции, помощи в борьбе с коронавирусом и других любопытных вещах. В беседе они затронули тему развода звездной пары — Оксаны Самойловой и рэпера Джигана. Эта громкая история мало кого оставила равнодушной, и Лобода тоже решила высказаться по теме.

По ее словам, было совершенно неожиданно, что Джиган так себя поведет по отношению к семье. Сейчас остается только пожелать сил его близким, а ему самому скорейшего выздоровления.

«Джиган — бедный мальчик, очень жалко его семью. Я была сильно удивлена этой истории. Мы часто пересекались, он казался парнем, который всегда настроен на музыку и карьеру. То, что произошло сейчас — дикость. Это страшно. У них четверо детей. Можно только посочувствовать и пожелать ему выздоровления, послать тепло этим людям», — сказала Лобода.

Оксана Самойлова и Джиган — родители четырех детей. Последний ребенок у них появился буквально недавно, в феврале 2020 года. Однако сразу после этого радостного события жизнь пары пошла в разлад, а уже в марте Оксана объявила о разводе. Как писал ранее 5-tv.ru, сейчас рэпер Джиган снова лег в клинику на реабилитацию.

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