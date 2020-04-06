Джиган вновь лег на реабилитацию

Возвращение Оксаны Самойловой и Джигана из Майами в Москву не сгладило конфликта в их семье. С начала месяца рэпер пропал из социальных сетей и не выходит на связь. Часть поклонников решила, что он встал на путь исправления. Однако, как сообщает «Экспресс-газета», исполнитель вновь лег в клинику, где проходит лечение от наркозависимости. На этот раз — на родине. Информацию о его нахождении в больнице подтвердил и коллега — Алексей Гуф Долматов. Слова знаменитости приводит Starhit.ru.

Джиган пропал из поля зрения фанатов после того, как его супруга Оксана Самойлова объявила о разводе. Модель заявила, что приняла такое решение после того, как узнала о неверности супруга.

Проблемы в звездной семье появились после рождения четвертого ребенка — сына Давида. На радостях рэпер стал часто выпивать. Позже в нетрезвом состоянии артист выходил в прямые эфиры, оскорбляя подписчиков. Когда жена поняла, что не справляется с поведением благоверного, определила его в наркологическую клинику во Флориде, а через некоторое время все вернулись в Россию.

Ранее 5-tv.ru писал, что Самойлова дала советы женщинам после разрыва с Джиганом.