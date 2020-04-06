Стало известно, что в России рэпер продолжил лечение от наркозависимости.

Джиган вновь лег на реабилитацию

Фото: Instagram @iamgeegun

Возвращение Оксаны Самойловой и Джигана из Майами в Москву не сгладило конфликта в их семье. С начала месяца рэпер пропал из социальных сетей и не выходит на связь. Часть поклонников решила, что он встал на путь исправления. Однако, как сообщает «Экспресс-газета», исполнитель вновь лег в клинику, где проходит лечение от наркозависимости. На этот раз — на родине. Информацию о его нахождении в больнице подтвердил и коллега — Алексей Гуф Долматов. Слова знаменитости приводит Starhit.ru.

Джиган пропал из поля зрения фанатов после того, как его супруга Оксана Самойлова объявила о разводе. Модель заявила, что приняла такое решение после того, как узнала о неверности супруга.

Проблемы в звездной семье появились после рождения четвертого ребенка — сына Давида. На радостях рэпер стал часто выпивать. Позже в нетрезвом состоянии артист выходил в прямые эфиры, оскорбляя подписчиков. Когда жена поняла, что не справляется с поведением благоверного, определила его в наркологическую клинику во Флориде, а через некоторое время все вернулись в Россию.

Ранее 5-tv.ru писал, что Самойлова дала советы женщинам после разрыва с Джиганом.

Читайте также

-1° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
77.73
-0.99 85.74
-0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:45
Роспотребнадзор запустил бесконтактное тестирование на коронавирус
7:35
В Кузбассе карета «скорой помощи» попала в ДТП и перевернулась
7:26
Муж Гагариной раскрыл свои достоинства и недостатки
7:17
Как отличаются ограничения из-за COVID-19 в разных регионах России
7:09
Россиян освободят от пени за неуплату коммунальных услуг
7:00
Солисты филармонии во Владивостоке перешли на «удаленку» и радуют соседей

Сейчас читают

Эпатажный блогер Павел Петель погиб в страшном ДТП в Подмосковье
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 апреля, для всех знаков зодиака
Канун Благовещения: что можно и нельзя 6 апреля

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок