Юлиан разводится с певицей Анастасией спустя год после свадьбы

Российский эстрадный певец Юлиан Васин сообщил о разводе со своей супругой Анастасией (полное имя – Анастасия Минцковская). Артисты прожили в браке ровно год, после чего приняли решение о расставании.

В интервью для Starhit исполнитель признался, что до сих пор любит свою жену и до последнего пытался сохранить семью. Однако сейчас понял, что это бесполезно.

«Я пытался до последнего сохранить семью, но ничего не вышло. Скорее всего, придется подавать на развод. Мои родители знают об этом, они жутко расстроены. Я все еще люблю Настю, но мы решили расстаться. О причинах скажу позже, не сейчас», - поделился Юлиан.

Что стало причиной разрыва звезд, которые дружили на протяжении 27 лет, поклонникам остается только гадать. Некоторые считают, что знаменитости решили поставить в отношениях точку из-за постоянных недомолвок. Анастасия не раз рассказывала о конфликтах в семье.

К слову, для певицы этот развод будет уже восьмым по счету. А вот для Юлиана этот брак был первым.

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