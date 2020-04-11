Житель города Павлова в Нижегородской области забрался по стене на второй этаж жилого дома и спас из горящей квартиры двоих детей. Видео с инцидентом появилось в сети.

На кадрах видно, что горит квартира в двухэтажном доме. Пламя вырывается из двух окон. В соседнее по стене пытается забраться мужчина. Ему помогают еще два человека. В первые два раза нижегородец срывается вниз, но с третьей попытки залезает внутрь.

Вскоре под окном, в которое он залез, собралась толпа людей. Мужчина спустил им в протянутые руки двух детей. Вскоре к горящему дому подъехали пожарные.

ВКонтакте @bezcenznn

В соцсетях пишут, что детей спас Александр Полянский. Судя по его странице во «ВКонтакте» ему 32 года. Пользователи массово называют мужчину героем.

«Настоящий герой на все времена, не побоялся и не сдался, спас детей, тебе воздастся за это»;

«Молодец!!! Настоящий герой»;

«Побольше таких парней, я работал в пожарной части 10 лет, не видал таких», — гласят комментарии к видео.

Портал «Время Н» сообщает со ссылкой на пресс-службу главка МЧС по Нижегородской области, что пожар произошел вечером 10 апреля. Огонь вспыхнул в квартире на втором этаже дома по Трудовой улице. В ликвидации пожара участвовали 24 человека и шесть единиц техники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что случайные прохожие поймали женщину, выпрыгнувшую из горящего дома в Прикамье. Перед этим один из них бросал в окна камни, чтобы разбудить спящих жильцов.