Случайные свидетели крупного пожара в городе Добрянка Пермского края помогли женщине спастись из огня. ЧП произошло в ночь на 10 апреля. Один из местных жителей рассказал, что, увидев пламя, начал бросать в окна камни на случай, если жильцы спят.

«Я ехал мимо, увидел пожар. Остановился, выбежал, стал кидать камни в окна, чтобы разбудить жильцов. Женщина проснулась. Она стала кричать со второго этажа: «Помогите!», — рассказал он.

В это время на помощь к нему подбежал еще один молодой человек. Женщина спрыгнула к ним со второго этажа. Они ее поймали, отнесли подальше от горящего дома, вызвали скорую помощь. Пострадавшая, которой около 50 лет, получила серьезные ожоги.

Пламя быстро перекинулось на соседний дом. Ребята пытались достучаться и до его жильцов, но никто не откликнулся.

Как сообщило МЧС, площадь пожара составила 200 квадратных метров. В настоящее время возгорание локализовано, работают шесть единиц техники, 17 единиц личного состава.

Судя по кадрам из соцсетей, деревянные постройки выгорели полностью.

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