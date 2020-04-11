Полиция задержала подозреваемых в жестокой расправе над жителем Санкт-Петербурга.

Братья до смерти забили приятеля, завернули тело в ковер и сбросили с 13 этажа

Фото: www.globallookpress.com © David Ryle

Полиция Санкт-Петербурга задержала двоих братьев по подозрению в жестокой расправе над их приятелем в одном из общежитий города. Об этом сообщается на сайте главка МВД РФ по Северной столице и Ленобласти.

По версии правоохранителей, инцидент произошел вечером 9 апреля в общежитии на проспекте Маршала Жукова. Неработающие братья 29 и 32 лет поссорились со своим знакомым. Сначала они избили мужчину, а потом столкнули его с лестницы.

«С целью сокрытия следов преступления злоумышленники завернули тело мужчины в ковер, отнесли на пожарную лестницу и сбросили вниз», — сообщили в полиции.

Как уточняет РЕН ТВ, завернутое в ковер тело 42-летней жертвы братья затащили на 13-й этаж. Для этого злоумышленники воспользовались пожарной лестницей. Тело было найдено утром 10 апреля. Вскоре полиция задержала подозреваемых.

По факту преступления возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности (часть четвертая статьи 111 УК РФ). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что петербуржец пощекотал готовящую борщ жену и получил удар ножом в живот.

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