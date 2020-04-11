В Москве дадут салют в честь 75-летия освобождения Вены

Праздничный артиллерийский салют в честь 75-летия освобождения Вены дадут в Москве 13 апреля. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

Салют будет дан дивизионом имени маршала артиллерии Владимира Михалкина на Поклонной горе в 22 часа по столичному времени. В часть освобождения Вены от немецко-фашистских захватчиков произведут 24 залпа 18 артиллерийскими орудиями времен Великой Отечественной войны.

«Купола разрывов превысят в диаметре 300 метров. В небо столицы будут выпущены более 50 видов фейерверков», — говорится в сообщении.

Операция по освобождению Вены проходила с 16 марта по 15 апреля 1945 года. Ее проводили войска 3-го Украинского фронта, часть сил 2-го Украинского фронта, а также Дунайской военной флотилии. Ожесточенный штурм столицы Австрии завершился победой Советский войск, он длился с 5 по 13 апреля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как праздничный салют в день 75-летия освобождения Братиславы прогремел в Москве.