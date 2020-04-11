Против бывшего продюсера выдвинуты новые обвинения, следствие собирает доказательства.

Переболевшему коронавирусом Вайнштейну грозит увеличение тюремного срока

Фото: Zuma\TASS

Новое обвинение в сексуальном насилии обрушилось на бывшего голливудского продюсера Харви Вайнштейна, только что оправившегося от коронавируса. Как сообщает The Hollywood Reporter, против опального продюсера собирают доказательства об эпизоде 2010 года в отеле Беверли-Хиллз. Если информация подтвердится, срок лишения свободы Вайнштейна может быть увеличен до 29 лет.

«Мы продолжаем строить и укреплять наше дело. Если мы найдем новые доказательства ранее незарегистрированного преступления, как мы это сделали здесь, мы проведем расследование и определим, следует ли предъявлять дополнительные уголовные обвинения», — заявила прессе окружной прокурор округа Лос-Анджелес Джеки Лейси.

Предположительная жертва Вайнштейна впервые обратилась к правоохранителям осенью 2019 года. В данный момент детективы ведут расследование.

Харви Вайнштейн был осужден на 23 года тюрьмы за сексуальные домогательства по обвинению ряда женщин. Сразу после объявления приговора он был госпитализирован. Позже у него диагностировали коронавирус. Сейчас 68-летний продюсер смог преодолеть недуг. Как писал ранее 5-tv.ru, Харви Вайнштейн по-прежнему остается в психиатрическом отделении тюрьмы, так как врачи опасаются попытки суицида.

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