Права на творческое наследие Василия Шукшина Бари Алибасову не достанутся

Бари Алибасов больше не может претендовать на права на творческое наследие Василия Шукшина. Недавно продюсер группы «На-На» и нынешний муж вдовы знаменитого писателя Лидии Федосеевой-Шукшиной оформил юридический отказ от наследства. Об этом Алибасов рассказал в интервью сайту «KP.RU».

«Подписал как раз накануне карантина бумагу, по которой все возможные права передаю Маше Шукшиной. В письменном виде документ оформили, что я отказываюсь от доли в наследстве в пользу Маши. Какие-то бумаги, подготовленные юристами, я подписал, чтобы все права передать Маше. Сделал это для того, чтобы все успокоились. И чтоб семья жила спокойно», — объяснил продюсер.

Он подчеркнул, что никогда не настаивал на том, чтобы супруга внесла его в завещание, не вникает, какие изменения она туда вносит, и ему от Федосеевой-Шукшиной ничего не нужно.

«Лида, ее жизнь — это и есть моя собственность. А после того как умрем, будет глубоко до фени все, что будет тут происходить — мы этого все равно не увидим», — заявил Бари Каримович.

Как ранее писал 5-tv.ru, некоторое время назад младшая дочь Василия Шукшина и Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга высказывала опасения, что, женившийся в 2018 году на ее 80-летней матери Алибасов преследует корыстные цели и будет претендовать на долю в наследстве, в том числе и на права на творческое наследие писателя.

Как пояснил продюсер свои права он передал Марии Шукшиной, а не Ольге, потому что последняя в тот момент находилась за пределами России.