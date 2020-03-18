Бари Алибасов назвал младшую дочь Федосеевой-Шукшиной чудовищем

За что Бари Алибасов так невзлюбил младшую дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольгу?

«Единственная приличная дочь у Лиды — это Мария Шукшина. Оля — это чудовище, которое вернулось в страну для того, чтобы что-то выгрызти в гигантском объеме».

В чем продюсер обвиняет падчерицу? И с кого женщина пытается взыскать несколько миллионов рублей? Только в программе «Светская Хроника»!

«Они вообще два разных мира, абсолютно два разных мира. Бари Алибасов — представитель шоу-бизнеса: эпатажный, яркий, ищет скандала. Это законы шоу-бизнеса, я уж потихонечку их освоила. Жизнь и судьба моего отца — это категорически на другой планете. И моя задача — разделить эти вещи», — заявила дочь Василия Шукшина Ольга.

Дочь актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной не раз высказывалась против брака ее матери с Бари Алибасовым. Но только женщина смирилась с мыслью, что у нее теперь отчим — шоумен, как сам продюсер стал критиковать падчерицу:

«Так не бывает, чтобы в одной семье были все великие. Великий писатель — Шукшин, великая актриса — Мария Шукшина, великая актриса — Лидия, а великой Оли не получается. Но, если бы у меня был такой брат, как Ольга, я его, конечно, грохнул кирпичом».

По мнению продюсера, Лидия Николаевна сейчас нуждается в защите от собственной дочери. Артист считает: Ольга не случайно вернулась на родину:

«Вышла замуж, то ли за афганца, то ли за египтянина, куда-то уехала. И сейчас вдруг она почувствовала, что начинается пора смертей. Надо вылетать срочно обратно и делить. Маша зарабатывает своим именем, а Оля пытается все прибрать наследство отца-писателя».

Мария и Ольга между собой не общаются. Алибасов уверен: главная причина этому — зависть младшей сестры.

«Маша уникальный человек. Она блистательная актриса, она блистательная мать. У нее просто фантастические дети. Я так наслаждаюсь, когда со мной рядом Фока и Фома — близнецы. Я не могу сказать, что Ольга бездарная. Она актриса. Она играла такую безупречную роль дочки, которая всегда рядышком с мамой, которая готова поднести ей последний бокал или стакан», — заявил Бари Алибасов.

По словам Шукшиной-младшей, отношение мамы и отчима к ней весьма переменчивое:

«То какой-то взбрыкон с их стороны, то, значит, мне что-то не нравится, то опять любовь-морковь».

Алибасов утверждает: в Ольге говорит обиженная дочь.

«Если оценивать Лиду по биографии Оли, то, наверное, „великая мать“ в кавычках будет. А если по Маше, то это великая мать с широко, откровенно, без всяких знаков препинания».

В СМИ появился заголовок: «Федосеева-Шукшина объединилась с нелюбимой дочерью ради денег». Родственницы подают в суд на директора фонда имени Василия Шукшина — Николая Кузнецова. В прошлом году мужчина пытался отсудить у актрис несколько миллионов.

Ольга Шукшина: «Он оскорбил, он унизил честь моей семьи через сына. Честь меня, дух моего отца. И при этом он подает на меня иск в суд, да еще и требует за это деньги».

В 2019-м предметом иска стала аудиозапись, где Лидия Николаевна жалуется на действия некого «Коли», который якобы обманул ее с оплатой коммунальных платежей. Кузнецов посчитал, что слова направлены в его адрес. В процессе разбирательств Федосеева-Шукшина вышла из числа ответчиков и проходила по делу как третье лицо. Тогда Николай решил обвинить Ольгу. Он посчитал, что она предала эту запись огласке, чем опорочила его репутацию.

Юлия Вербицкая, адвокат: «Ни оскорбления, ни утверждения о том, что он совершил уголовно-преследуемые деяния — никогда ни Ольга Васильевна, ни Лидия Николаевна не допускали. И предъявления иска, где Николай Кузнецов утверждал, что наши доверители обвинили его по статье мошенничество — они просто не соответствуют действительности».

Суд Шукшины выиграли. Но теперь они хотят нанести Кузнецову ответный удар.

«Мы обращаемся в суд с отдельным иском о возмещении судебных расходов и, кстати, морального вреда. Его требования к Ольге Васильевне и Лидии Николаевне были сформированы в сумме примерно два миллиона рублей. И, соответственно, эти два миллиона рублей мы попросим его в добровольном порядке возместить», — рассказала в программе «Светская Хроника» адвокат Юлия Вербицкая.

Алибасов говорит: это инициатива Ольги. Лидию Николаевну судебные разбирательства не интересуют. А кто нарушит покой любимой, будет иметь дело лично с Бари.