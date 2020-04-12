Христиане, живущие по григорианскому календарю, отметят Пасху 12 апреля

Некоторые россияне в 2020 году отметят Пасху на неделю раньше остальных — 12 апреля. В беседе с ТАСС начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры Евангельской Сергей Ряховский объяснил, с чем связано такое явление.

По словам священника, в большинстве своем христиане живут по юлианскому календарю, равно как и Русская православная церковь. Поэтому для них святой праздник наступит 19 апреля. Но среди прочих, есть и христиане, преимущественно жители западных районов страны, кто продолжает придерживаться григорианского календаря. Ввиду того, что там летоисчисление ведется немного иначе, такие люди отметят Пасху уже сегодня, 12 апреля.

«Мы празднуем Пасху в семьях, это будет семейная Пасха в этом году. Я обратился с посланием к нашим прихожанам, пастырям, епископам, что после того, как закончится режим самоизоляции, мы будем праздновать Пасху торжественно, как только будет первое воскресенье после окончания режима самоизоляции. <…> После того, как мы отпразднуем по домам, будет торжественная, очень праздничная Пасха — если это будет в мае, значит, в мае, если в июне, значит, в июне», — отметил епископ.

Кроме того, Ряховский обратил особое внимание, что все христиане, будь то приверженцы григорианского или юлианского календаря, получат доступ к онлайн-трансляциям проведения торжественной литургии. По словам священника, такие меры были приняты исключительно с заботой о здоровье прихожан и с целью минимизировать количество зараженных новым коронавирусом.

«Не нужно пренебрегать врачебными предписаниями и профилактическими мерами. Учитывая режим самоизоляции, мы будем праздновать в режиме онлайн в церкви, то есть все службы будут транслироваться», — обратился к россиянам собеседник ТАСС.

В заключение, Сергей Ряховский отметил, что 12 апреля Пасху отметят не только часть евангельских христиан, но и Римско-католическая церковь, Евангелическо-лютеранская церковь России, а также Армянская апостольская церковь.

В конце марта патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал россиян воздержаться от посещения храмов из-за коронавируса. Во время проповеди по окончанию Божественной литургии в храме Христа Спасителя епископ Русской православной церкви (РПЦ) отметил, что спастись от распространения инфекции можно не выходя из дома.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как праздновать Вербное воскресенье в режиме самоизоляции.

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