Страстная неделя и COVID-19: как провести седьмицу в режиме самоизоляции

В понедельник, 13 апреля начинается Страстная седмица 2020 — последняя неделя Великого поста, предшествующего Пасхе. В этом году он пройдет для православных в особых условиях. С этого же дня, в частности в Москве и Московской области вводится режим спецпропусков на фоне высокой заболеваемости COVID-19. И продлится он, предварительно, как раз до 19 апреля — Дня Светлого Христово Воскресения.

Еще в конце марта патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал россиян воздержаться от посещения храмов из-за коронавируса. Во время проповеди по окончанию Божественной литургии в храме Христа Спасителя епископ Русской православной церкви (РПЦ) отметил, что спастись от распространения инфекции можно не выходя из дома.

«Воздержитесь от посещения храмов. Я бы никогда этого не сказал, если бы не удивительный, святой пример преподобной Марии Египетской. (Он — Прим.ред.) свидетельствует о том, что и без посещения храма можно спастись», — отметил патриарх Кирилл.

Как отмечают «Известия», рекомендации по проведению Пасхи в условиях эпидемии разослали в столице. Но общих указаний на ближайшие праздники патриархия пока не дала, они появятся в ближайшие дни.

«Группа при Святейшем патриархе, которая находится во взаимодействии с различными органами власти, старается найти варианты, не противоречащие противоэпидемическим мерам. Так или иначе движение масс к храмам в дни пасхальных торжеств остановить невозможно. Было бы неправильно и жестко их пресечь. Погода в московском регионе ожидается теплая — люди могут стоять на улице на отдалении друг от друга. В больших храмах это может быть разметка социальной дистанции. Эти форматы сейчас определяются и будут известны уже в ближайшие дни», — рассказывает председатель Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.

При этом помня о безопасности здоровья, конечно, нельзя забывать и о духовных делах. Ведь каждый из дней страстной недели имеет свой особенный смысл, а также традиции и запреты, которых необходимо придерживаться православным верующим в преддверии Воскресения Иисуса Христа. Разберем основные правила во время Страстной недели.

Великий понедельник

В этот день верующие начинают приготовления к светлому празднику. В доме наводится порядок, и люди избавляются от ненужных вещей. Все лишнее лучше выбросить, чтобы очистить место в жизни для чего-то нового.

Кроме того, в Великий понедельник нельзя предаваться веселью и ссориться. Согласно правилам Великого поста, в первый день Страстной недели можно употреблять пищу только один раз вечером. Разрешены сырые овощи и фрукты, хлеб, мед и орехи.

Великий вторник

Второй день Страстной седмицы верующие традиционно посвящают одежде. Можно и нужно стирать, шить новые и латать старые вещи. Походящее время для того, чтобы разобрать шкаф и перебрать гардероб.

В Великий вторник принято начинать закупку продуктов для праздничного стола. В условиях режима самоизоляции от коронавируса постарайтесь избегать большого скопления людей. По возможности воспользуйтесь сервисом по доставке продуктов, чтобы лишний раз не подвергать себя опасности подхватить заразу.

Что касается пищи, во вторник, как и в понедельник, разрешены только сырые фрукты и овощи, мед, орехи и хлеб.

Великая среда

В этот православные стараются закончить генеральную уборку дома и запастись яйцами к Пасхе. Купленные в Великую среду, они, по народному поверью, дольше сохранят свежесть.

На Руси считали, что третий день является апогеем разгула нечисти, которая пытается сбить женщин с пути истинного. Запрещается шить, прясть, вязать и заниматься любым видом рукоделия. Острые предметы, в том числе спицы и иглы, как гласят народные предания, притягивают к себе нечистую силу.

В Великую среду необходимо соблюдать строгий пост. Пища должна быть только растительная и сырая, без масла. Нельзя также в этот день устраивать свадьбы, праздновать дни рождения и другие мирские праздники.

В середину Страстной недели желательно покрасить яйца и испечь куличи, чтобы освободить конец седмицы для молитв и строгого поста.

Чистый четверг

Четвертый день православные христиане полностью посвящают очищению, как физическому, так и духовному. Верующие просыпаются до рассвета, чтобы принять омовение и начать последние приготовления к Пасхе.

Этот считается последним, когда разрешен физический труд. Из дома, соблюдая меры предосторожности в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки из-за коронавируса, необходимо вынести весь мусор.

В Чистый четверг христиане начинают печь куличи.

Страстная пятница

Это самый строгий предпасхальный день, который наполнен горечью и скорбью. Православные христиане во всем мире почитают жертву Христа, распятого на Голгофе за человеческие грехи.

Страстную пятницу принято проводить в тишине и раздумьях. В этот день категорически запрещен любой физический труд за исключением выпечки пасок. По традициям Великого поста, верующим в Страстную пятницу стоит полностью воздержаться от приема любой пищи.

Великая суббота

Этот день Великого поста называют Тихой или Великой субботой — нельзя шуметь и веселиться. Суббота отлично подходит для соблюдения режима самоизоляции — можно отправиться на дачу и провести время в уединении. Накануне Пасхи не следует брать и давать в долг деньги. Можно лишиться финансового благополучия. Запрещается любая работу по дому и на земле. В субботу верующие заканчивают последние приготовления к пасхальной трапезе.

Кроме того, стоит попросить прощения у всех, кого вы обидели, и изгнать из головы все негативные мысли. В Великую субботу многие православные полностью отказываются от пищи. Несмотря на это, разрешено один раз в день поесть горячей растительной пищи без масла.

Воскресенье — Пасха

Православные христиане в этот день обычно всей семьей посещали храмы, чтобы выстоять службу и освятить куличи. В условиях мер по предотвращению распространению коронавируса 5-tv.ru не рекомендует россиянам нарушать режим самоизоляции.

Для верующих будут организованы онлайн-трансляции богослужений во время самоизоляции на Вербное воскресенье, в Страстную седмицу и Пасху. Видео можно посмотреть на официальном сайте Московского Патриархата, а также в YouTube-аккаунтах православных телеканалов. В праздник Светлого Христова Воскресения богослужение покажет Первый канал. Расписание богослужений доступно на сайте Патриархии.

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