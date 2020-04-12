Вербное воскресенье 2020: как отметить праздник в режиме самоизоляции

Вербное воскресенье по праву считается одним из самых светлых и благодатных праздников в году. Православные верят, что именно в этот день Господь вошел в Иерусалим, где перед праздником ветхозаветной Пасхи собралось множество паломников. Иисуса Христа верующие встречали как победителя, ведь уже тогда многие знали о его чудесных способностях исцелять больных и возвращать к жизни людей, давно покинувших реальный мир.

Несмотря на великие дела, Господь шел в Иерусалим не для земного признания и не для того, чтобы освободить евреев от власти захватчиков-римлян. Он шел на страдания и крестную смерть. С Вербного воскресенья начинается Страстная седмица, ознаменовавшая последние и поистине страшные дни жизни Иисуса.

Вербное воскресенье 2020

Этот праздник считается переходящим и отмечается в шестое воскресенье Великого поста. Так, в 2020 году он приходится на 12 апреля. Традиционно в этот день верующие приносят в храм букетики вербы, чтобы освятить и поставить дома, как оберег.

Однако в наступившем году празднование Вербного воскресенья будет немного отличаться от привычного уклада в связи со сложной ситуацией из-за коронавируса. Так, например, православным придется самостоятельно освящать вербу, чтобы не искушать судьбу, и не посещать храмы во время пандемии. К счастью, по словам духовных настоятелей, сделать это будет несложно.

Что запрещено делать 12 апреля?

Первое и главное правило сегодня — отложить все дела. В этот светлый праздник запрещено заниматься любой работой, потому как можно прогневать высшие силы.

Также строго-настрого запрещается веселиться и излишествовать в еде, ведь несмотря на то, что Вербное воскресенье — это праздник, он все-таки знаменует последние дни жизни Господа и об этом нельзя забывать.

Кроме того, сегодня ни в коем случае нельзя вступать в ссоры и конфликты. Иначе — можно привлечь беду и несчастье в дом.

Лучше — посвятить свободное время семье и молитвам, очищающим жилище от негатива. Кроме того, в настоящий момент это особенно важно. Ведь ежедневно миллионы людей рискуют быть зараженными смертельной болезнью. Поэтому не стоит пренебрегать рекомендациями, а позаботиться об окружающих и родных.

В конце марта патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал россиян воздержаться от посещения храмов из-за коронавируса. Во время проповеди по окончанию Божественной литургии в храме Христа Спасителя епископ Русской православной церкви (РПЦ) отметил, что спастись от распространения инфекции можно не выходя из дома.

Вместе с тем уточнялось, что для удобства в Вербное воскресенье будет организована онлайн-трансляция праздничной литургии.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как провести Страстную неделю в режиме самоизоляции.

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