Александр Васильев заболел двусторонней пневмонией и сдал тест на коронавирус
Историк моды оказался в больнице в Коммунарке.
Закрыть
Смотрите также:
Видео: Юлия Проскурякова показала Игоря Николаева без усов после больницы
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску
Звезда «Мажора» и «Содержанок» рассмешила поклонников своим видом на самоизоляции
Галустян запустил челлендж «Меняйся дома», сбрив бороду и усы на карантине
Рики Мартин впервые показал лицо их с мужем-художником пятимесячного сына
Три женских имени, обладательницы которых выглядят моложе своих лет
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 апреля
Защищены ли от коронавируса те, кто перенес ветрянку или корь — мнение иммунолога
Фото, видео: ТАСС / Артем Коротаев, Instagram @alexandre_vassiliev
Историка моды Александра Васильева госпитализировали в столичную больницу в Коммунарке. Телеведущему поставили диагноз — двусторонняя пневмония. Он уже сдал тест на коронавирус. Звезда рассказал о подробностях в Instagram.
5 апреля Александр Васильев начал кашлять. Постепенно у него начала подниматься температура.
«Я усиленно лечился бабушкиными методами — чай, лимон, имбирь, сода, настойка женьшеня. Увы, не помогло», — поделился историк моды.
Приятельница звезды рассказала о его симптомах Елене Малышевой, которая в свою очередь вызвала скорую помощь.
«Мне померили давление, взяли тест и, несмотря на мои просьбы, меня не госпитализировать, по принципу — дома стены лечат, увезли в „Коммунарку“», — сказал эксперт в сфере моды.
По его словам, медучреждение в «Коммунарке» — «это огромная, светлая и очень чистая больница, прекрасно оборудованная».
«Я в чистой и светлой палате, с хорошим „самолетным“ пятиразовым питанием, капельницами по утрам, анализами и таблетками целый день. <…> Температура у меня +36, 6. Обещают отпустить домой через 5-7 дней. Насыщение кислородом 98% из возможных 100», — поделился он.
Александр Васильев отметил, что весь медперсонал в больнице в Коммунарке одет в белые комбинезоны и маски.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Александр Васильев объяснил, почему не любит отечественный глянец.
Читайте также
87%
-0.86 80.74
-0.35
Нашли ошибку?