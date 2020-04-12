Историк моды оказался в больнице в Коммунарке.

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Фото, видео: ТАСС / Артем Коротаев, Instagram @alexandre_vassiliev

Историка моды Александра Васильева госпитализировали в столичную больницу в Коммунарке. Телеведущему поставили диагноз — двусторонняя пневмония. Он уже сдал тест на коронавирус. Звезда рассказал о подробностях в Instagram.

5 апреля Александр Васильев начал кашлять. Постепенно у него начала подниматься температура.

«Я усиленно лечился бабушкиными методами — чай, лимон, имбирь, сода, настойка женьшеня. Увы, не помогло», — поделился историк моды.

Приятельница звезды рассказала о его симптомах Елене Малышевой, которая в свою очередь вызвала скорую помощь.

«Мне померили давление, взяли тест и, несмотря на мои просьбы, меня не госпитализировать, по принципу — дома стены лечат, увезли в „Коммунарку“», — сказал эксперт в сфере моды.

По его словам, медучреждение в «Коммунарке» — «это огромная, светлая и очень чистая больница, прекрасно оборудованная».

«Я в чистой и светлой палате, с хорошим „самолетным“ пятиразовым питанием, капельницами по утрам, анализами и таблетками целый день. <…> Температура у меня +36, 6. Обещают отпустить домой через 5-7 дней. Насыщение кислородом 98% из возможных 100», — поделился он.

Instagram @alexandre_vassiliev

Александр Васильев отметил, что весь медперсонал в больнице в Коммунарке одет в белые комбинезоны и маски.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Александр Васильев объяснил, почему не любит отечественный глянец.

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