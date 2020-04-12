Историк моды, известный коллекционер и телеведущий Александр Васильев в своем Instagram жестко отреагировал на позицию отечественных глянцевых журналов, которые отказываются публиковать на первой полосе фото дам не только солидного, но и среднего возраста.

Так, недавно в неприятной ситуации оказалась актриса Елена Валюшкина. Звезда пожаловалась фанатам, что СМИ не ставят ее фото на обложку, ссылаясь на «почтенный возраст». По мнению историка моды, это — верх бестактности и цинизма.

«К сожалению, в нашем социуме господствует культ молодости, а люди среднего, и тем более старшего возраста остаются за кадром. На Западе эта проблема не стоит так остро. Глянцевые журналы первого эшелона, такие, как Vogue, Elle, Harpers Bazaar, Tatler или Vanity Fair, воспевая моду на „красивую старость“, нередко помещают на свои обложки актрис старше 60 лет», — отметил Васильев.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александр Васильев (@alexandre_vassiliev) 11 Апр 2020 в 4:30 PDT

По словам Александра, в России масса привлекательных женщин почтенного возраста. Так, например, на обложке глянцевого журнала прекрасно бы смотрелась актриса Алиса Фрейндлих или Нани Брегвадзе. Но, к сожалению, возраст звезд не имеет значения для глянца только в одном случае — если это журнал о здоровье.

«К сожалению, в нашей стране возраст — это главный изъян, а на Западе — достоинство, жизненный опыт и красота», — подытожил телеведущий.

В первые минуты после публикации поста, на него отреагировала сама Валюшкина. Актриса искренне поблагодарила Васильева за поддержку, а также выразила надежду, что когда-нибудь и наши соотечественники будут ценить женскую мудрость, а не смотреть на морщины. К ее мнению присоединились и фанаты Александра.

«Это ужасно! Я лично хочу видеть женщин с историей, а не только упругие и выпуклые части тела»,

«Какое неуважение к женщинам. Никогда не думала, что возраст — это главный изъян»,

«С вами полностью согласна! Взрослые женщины должны украшать обложки журналов!» — отмечали фолловеры.

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