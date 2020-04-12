Также девочка вспомнила о другом празднике 12 апреля — Дне космонавтики.

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Фото, видео: Instagram @maxgalkinru

В 2020 году в России Вербное воскресенье выпало на 12 апреля. Несмотря на пандемию коронавируса, из-за которой верующие не смогли освятить вербные ветви в церквях, этот обряд продолжают проводить дома. Многие в этот светлый праздник поздравляют друг друга, но не лично, как всегда было заведено, а с помощью социальных сетей.

Не забывают об этой традиции и в семье Примадонны. Как пишет «Экспресс газета», в этом году поздравление записала юная дочь артистки Елизавета. Девочка прочитала стих на камеру, а поделился записью с подписчиками в Instagram ее звездный папа, Максим Галкин.

«Посмотрите, весна за окном!

И праздник несет она в дом,

Вам счастья желаю, везенья —

С Вербным вас воскресеньем!» — прочитала стих дочка артистов.

Instagram @maxgalkinru

После этого девочка вспомнила еще об одном празднике, правда, уже из светской жизни — Дне космонавтики, который в исполнении ребенка трансформировался в «день космонавтиков». Лиза рассказала все, что знает о космосе, даже перечислила, как называют его покорителей в разных странах, чем немало удивила своего папу.

Поклонники Пугачевой и Галкина тоже откликнулись поздравлениями, а также отметили, какая талантливая растет у них дочь.

«С праздником вас! Лизочка, с праздником, умница»

«Спасибо! Вас тоже всех с великим праздником!»

«Просто прелесть. Артистка», — не уставали восхищаться подписчики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сын Пугачевой и Галкина Гарри ярко спародировал Игоря Николаева, исполнив один из его хитов.

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