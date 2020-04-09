Максим Галкин от души повеселился сам и повеселил своих подписчиков в Instagram, выложив в сеть уморительное выступление своего сына. На видео неузнаваемый Гарри в темных очках, с черными усами и с прической из множества хвостиков пародирует певца и композитора Игоря Николаева.

«Выпьем за любовь! Выпьем за любовь! Не узнали, что ли Гарика?» — спрашивает начинающая звезда, снимая очки.

«А усы сам выращивал!» — добавляет юный пародист, водружая отвалившуюся фальшивую растительность на место.

Instagram @maxgalkinru

Выступление сопровождается дружным хохотом домашних за кадром.

«БРААААВОООО!!!» — оценил номер сам пародируемый Игорь Николаев.

«Да, вам карантинить не скучно», — прокомментировала видео певица Валерия.

«Талант, весь в папу!»

«Достойная смена подрастает».

«Красавчик Гаррик!»

«Умора, какие детки молодцы!»

«Талантище!» — умиляются пользователи.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, шестилетний Гарри Галкин вывел формулу любви. Осталось только ее расшифровать.