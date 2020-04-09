«Выпьем за любовь!» — Гарри Галкин ярко спародировал Игоря Николаева
Выступление сына Аллы Пугачевой по достоинству оценил и сам объект пародии.
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Фото, видео: Instagram @elizaveta_galkinaa, @maxgalkinru
Максим Галкин от души повеселился сам и повеселил своих подписчиков в Instagram, выложив в сеть уморительное выступление своего сына. На видео неузнаваемый Гарри в темных очках, с черными усами и с прической из множества хвостиков пародирует певца и композитора Игоря Николаева.
«Выпьем за любовь! Выпьем за любовь! Не узнали, что ли Гарика?» — спрашивает начинающая звезда, снимая очки.
«А усы сам выращивал!» — добавляет юный пародист, водружая отвалившуюся фальшивую растительность на место.
Выступление сопровождается дружным хохотом домашних за кадром.
«БРААААВОООО!!!» — оценил номер сам пародируемый Игорь Николаев.
«Да, вам карантинить не скучно», — прокомментировала видео певица Валерия.
«Талант, весь в папу!»
«Достойная смена подрастает».
«Красавчик Гаррик!»
«Умора, какие детки молодцы!»
«Талантище!» — умиляются пользователи.
Ранее, как сообщал 5-tv.ru, шестилетний Гарри Галкин вывел формулу любви. Осталось только ее расшифровать.
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