«Газгольдер» ответил на слухи о блокировке счетов компании

В сети появилась информация о том, что счета музыкального лейбла «Газгольдер» заблокированы налоговой службой. Слухи прокомментировали в пресс-службе творческого объединения, основанного рэпером Бастой (Василием Вакуленко).

«Информация не соответствует действительности. <…> Все счета компании активны, как и сотрудники — все на связи, все в деле, все думают о новых интересных проектах», — сообщили представители музыкального лейбла.

В пресс-службе также подчеркнули, что с начала марта сотрудники «Газгольдера» работают удаленно. Сейчас офис творческого объединения закрыт из-за введенного режима самоизоляции.

Ранее 5-tv.ru писал, что основатель «Газгольдера» Баста стал владельцем ростовского СКА. Рэпер намерен «перезагрузить» клуб, наладив в нем процесс воспитания новых футболистов.