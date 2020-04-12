«Газгольдер» ответил на слухи о блокировке счетов компании
С марта офис творческого объединения закрыт. Как поясняют сотрудники — из-за режима самоизоляции.
Фото: ТАСС / Александр Щербак
В сети появилась информация о том, что счета музыкального лейбла «Газгольдер» заблокированы налоговой службой. Слухи прокомментировали в пресс-службе творческого объединения, основанного рэпером Бастой (Василием Вакуленко).
«Информация не соответствует действительности. <…> Все счета компании активны, как и сотрудники — все на связи, все в деле, все думают о новых интересных проектах», — сообщили представители музыкального лейбла.
В пресс-службе также подчеркнули, что с начала марта сотрудники «Газгольдера» работают удаленно. Сейчас офис творческого объединения закрыт из-за введенного режима самоизоляции.
Ранее 5-tv.ru писал, что основатель «Газгольдера» Баста стал владельцем ростовского СКА. Рэпер намерен «перезагрузить» клуб, наладив в нем процесс воспитания новых футболистов.
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