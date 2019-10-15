«Клуб не жил, а выживал»: Баста стал владельцем ростовского СКА

Рэпер Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, стал владельцем футбольного клуба СКА из Ростова-на-Дону. Об этом 5-tv.ru сообщила PR-директор творческого объединения «Газгольдер» Наташа Мостакова.

По словам Мостаковой, Вакуленко погасил все долги клуба и вложил около 10 миллионов рублей в его развитие. Также музыкант пригласил на работу профессионалов футбольной индустрии. Управлением СКА займутся именно они.

За собой рэпер оставил коммуникацию и работу со спонсорами. Он подчеркнул, что уже нашел людей, готовых вложить средства в развитие ростовского СКА.

«Клуб не жил, а выживал. Не было никаких перспектив, зато были проблемы с выплатой зарплат игрокам и сотрудникам клуба. Неизвестно, продолжил бы клуб свое существование и игру в следующем сезоне», — рассказал Баста.

Своими целями музыкант назвал «перезагрузку» клуба, а также «грамотную селекцию и воспитание собственных игроков». Новые менеджеры своей задачей видят возрождение славных традиций армейского футбола.

Василий Вакуленко — уроженец Ростова-на-Дону. Российская версия журнала Forbes оценивает доход 39-летнего Басты за 2018 год почти в семь миллионов долларов.

Купленный рэпером СКА был основан в 1937 году. В советские времена лучшими результатами клуба стали второе место в чемпионате СССР 1966 года и победа в Кубке СССР 1981 года. В новейшей истории армейцы ни разу не смогли пройти в высший дивизион чемпионата страны.

Как писал 5-tv.ru, в июне Баста погасил долг ростовского спортивного клуба «Антей» в размере 210 тысяч рублей. О том, что Вакуленко решил помочь ростовскому СКА, стало известно 12 октября.