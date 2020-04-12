Флагман Второй постоянной военно-морской группы SNMG-2 канадский фрегат HMCS Fredericton (FFH 337) и итальянский фрегат Virginio Fasan (F 591) прошли через пролив Босфор.

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Фото, видео: Twitter @WarshipCam, The Canadian Press/PA Images

Боевые корабли Второй постоянной военно-морской группы НАТО SNMG-2 после трехнедельного пребывания 12 апреля покинули акваторию Черного моря. Канадский флагманский фрегат HMCS Fredericton (FFH 337) и итальянский фрегат Virginio Fasan (F 591) прошли через пролив Босфор.

Военные суда провели учения в районе румынского порта Констанца и неподалеку от грузинского порта Поти. В ходе маневров отрабатывались действия корабельной группы, авиации, средств радиоэлектронной борьбы с целью повышения оперативной эффективности при операциях в Черном море. В период с 7 по 9 апреля канадский и итальянский фрегаты находились с визитом в грузинском Поти.

Twitter @WarshipCam

Действия HMCS Fredericton (FFH 337) и Virginio Fasan (F 591) после захода в акватории Черного моря 23 марта были взяты под контроль силами и средствами Черноморского флота РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что кораблям НАТО близ Крыма мешают вести разведку российские РЭБ.

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