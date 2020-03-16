Кораблям НАТО близ Крыма мешают вести разведку российские РЭБ

Корабли НАТО, курсирующие вдоль морских границ РФ в районе Крымского полуострова, практически не в состоянии вести разведывательные действия из-за работы береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах Крыма.

«Мы обязаны защищать не только территориальные воды и воздушное пространство, но и обеспечивать информационную безопасность, а ведение цифровой разведки кораблями НАТО — это попытка проникновения в наши коммуникационные и цифровые сети», — цитирует собеседника агентство.

Источник также отметил, что новейшие РЭБ проходят испытания в реальных условиях.

«Как результат, корабли НАТО разворачиваются и уходят», — отметил представитель силовых структур Крыма.

По словам источника, во время работы РЭБ перестает работать разведывательная аппаратура, намеренно сбиваются настройки навигационного оборудования судов для дезориентации противника.

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