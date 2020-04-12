Экипаж МКС отметит День космонавтики ударным трудом

Российские космонавты Олег Скрипочка, Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и их американские коллеги Эндрю Морган, Джессика Меир и Крис Кэссиди на борту Международной космической станции поздравили друг друга с Днем космонавтики.

По словам Олега Скрипочки, профессиональный праздник экипаж МКС встретил «ударным трудом». Россиянин добавил, что вечером на борту станции состоится совместный ужин.

«Сегодня вечером у нас будет совместный ужин. Правда, не очень длинный, потому что у нас идет подготовка к спуску. У нас все дни рабочие, включая субботу и воскресенье», — сказал Олег Скрипочка.

12 апреля 1961 года ракета-носитель «Восток» вывела на орбиту корабль «Восток-1» с советским космонавтом Юрием Гагариным на борту. Выполнив один оборот вокруг Земли, на 108-й минуте полет был завершен. Посадка спускаемого аппарата прошла в Саратовской области.

День космонавтики впервые отпраздновали в СССР в 1962 году. Это произошло на следующий год после того, как Юрий Гагарин стал первым человеком в мире, совершившим полет в космос и облетевшим Землю.

Генеральная Ассамблея ООН в 2011 году признала 12 апреля Международным днем полета человека в космос. Кроме того, 12 апреля 1981 года стартовал первый полет по программе Space Shuttle. Эти события отметаются во многих городах мира тематическими вечеринками «Юрьева ночь».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что космонавты поздравили россиян с Днем космонавтики с борта МКС.