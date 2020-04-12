Президент Чехии Милош Земан считает глупостью снос памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге. По его словам, люди, которые произвели демонтаж скульптуры, завидуют тем, кто смог чего-то достичь в жизни.

«Считаю это смешным и глупым. Маршалу Коневу, который освободил не только Прагу, но он также освободил Освенцим, принадлежит (историческое — Прим.ред.) место в Праге. Те, кто его скульптуру устраняет, ничего в своей жизни не достигли. Они завидуют тем, кто что-то (в жизни мог — Прим.ред.) достичь. К сожалению, таких людей относительно много. Их (мировоззрение — Прим.ред.) формирует ненависть и зависть», — цитирует Милоша Земана ТАСС.

Несмотря на это, чешский лидер расценил официальную реакцию РФ на снос монумента маршалу Коневу, в том числе и возбуждение уголовного дела, как вмешательство во внутренние дела страны. Милош Земан отметил, что данные меры являются контрпродуктивными.

«Это вмешательство во внутренние дела, это контрпродуктивно, несмотря на то, что снос памятника маршалу Коневу считаю глупостью», — сказал Милош Земан.

Памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу был торжественно открыт 9 мая 1980 года на Площади Интербригады в Праге, как историческое напоминание о спасении города от разрушения немецко-фашистскими захватчиками при его освобождении советскими войсками в мае 1945 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Чехии отказались передать России снесенный памятник маршалу Коневу.