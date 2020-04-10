Власти Чехии отказались передать России снесенный памятник маршалу Коневу
Свой отказ на просьбу министра обороны РФ Сергея Шойгу они объяснили тем, что монумент является собственностью районного муниципалитета Праги, где он находился.
Закрыть
Смотрите также:
Видео: Юлия Проскурякова показала Игоря Николаева без усов после больницы
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску
Звезда «Мажора» и «Содержанок» рассмешила поклонников своим видом на самоизоляции
Галустян запустил челлендж «Меняйся дома», сбрив бороду и усы на карантине
Рики Мартин впервые показал лицо их с мужем-художником пятимесячного сына
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Три женских имени, обладательницы которых выглядят моложе своих лет
Защищены ли от коронавируса те, кто перенес ветрянку или корь — мнение иммунолога
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 6 по 12 апреля
«Могут быть проблемы»: астролог рассказала, чем опасно «розовое» Суперлуние 2020
Фото, видео: CTK Photo/Vit Simanek/ТАСС, 5-tv.ru
Власти Чехии, демонтировав памятник маршалу Коневу в Праге, продемонстрировали свое пренебрежение общей памятью и историей борьбы с фашизмом. Так случившееся прокомментировали в Следственном комитете России. Ведомство возбудило уголовное дело по статье «Осквернение символов воинской славы».
Снесенный памятник власти Чехии отказались передать Москве. Накануне с такой просьбой к чешской стороне обратился министр обороны Сергей Шойгу. Свой отказ чехи объяснили тем, что памятник является собственностью муниципалитета района Прага-6, где он находился. Мемориал был установлен на площади Интербригады в мае 1980 года, как дань уважения освободителю Праги от фашистов. Демонтировали монумент неделю назад.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в МИД РФ назвали варварством демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге. 3 апреля власти города сняли с пьедестала памятник военачальнику. Против этого выступали российские власти, а также президент Чехии Милош Земан.
Читайте также
93%
-0.86 80.74
-0.35
Нашли ошибку?