Власти Чехии, демонтировав памятник маршалу Коневу в Праге, продемонстрировали свое пренебрежение общей памятью и историей борьбы с фашизмом. Так случившееся прокомментировали в Следственном комитете России. Ведомство возбудило уголовное дело по статье «Осквернение символов воинской славы».

Снесенный памятник власти Чехии отказались передать Москве. Накануне с такой просьбой к чешской стороне обратился министр обороны Сергей Шойгу. Свой отказ чехи объяснили тем, что памятник является собственностью муниципалитета района Прага-6, где он находился. Мемориал был установлен на площади Интербригады в мае 1980 года, как дань уважения освободителю Праги от фашистов. Демонтировали монумент неделю назад.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в МИД РФ назвали варварством демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге. 3 апреля власти города сняли с пьедестала памятник военачальнику. Против этого выступали российские власти, а также президент Чехии Милош Земан.