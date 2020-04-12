Актриса и телеведущая Агата Муцениеце, обвинившая своего супруга Павла Прилучного в нанесении побоев, вновь вышла на связь с поклонниками. По словам 31-летней уроженки Риги, ей удалось восстановить свой аккаунт в Instagram, и здоровье ее детей в режиме самоизоляции в порядке.

Агата разместила несколько «карантинных» снимков, на одном из которых она в медицинской маске и перчатках, на другом — сын собирается лепить поделку из пластилина, на третьем — скучает возле окна.

В подписи к фото артистка сначала как будто бы усомнилась в правильности своих действий, когда она вынесла сор из избы, объявив об избиениях со стороны Павла, но все же высказала надежду, что какой-то урок он из этого вынесет.

«Все, что сейчас происходит для меня — тяжело! Конечно, признаю, что, выпустив это все на публику, вызвала большой резонанс и буду верить, что это спровоцирует, только решение проблемы и далее, все участники истории — начнут новый и светлый путь!» — написала она.

Агата утверждает, что она Павлу «не враг», и лишь хочет, чтобы «его ментальное и физическое здоровье пришло в норму».

«Я для себя сделала выводы, поняла все свои ошибки, постараюсь их более не совершать, моя задача сейчас, обрести счастье и показать своим детям, что семья — это свет, радость, веселье и смех! Я хочу и дальше транслировать свет и радость, ведь жизнь, она про это и любовь тоже!» — заявила она.

Instagram @agataagata

Как писали «Дни.ру», Муцениеце ранее заявила, что не может пользоваться собственным мобильным телефоном, чтобы вести свои соцсети, поскольку Прилучный отобрал у нее смартфон.

Ранее 5-tv.ru публиковал мнение продюсера Андрея Разина, который в этом семейном конфликте встал на сторону актера.