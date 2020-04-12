Продюсер Андрей Разин уверен в недобросовестном поведении актрисы и телеведущей Агаты Муцениеце, которая публично обвиняет своего супруга Павла Прилучного в нанесении побоев. Разин объясняет это «неуемным и сложным характером» 31-летней уроженки Риги, которая в браке с актером родила двоих детей.

«Все, что она говорит, что, якобы, ее кто-то бьет (Паша — бывший боксер, а боксеры никого вне ринга не бьют), что, якобы, над ней кто-то издевается — это все ее выдумки. Паша никогда не поднимал руку на женщину. Это выше его достоинства», — написал он в Instagram, добавив, что Агата «умышленно уничтожает Павла и наговаривает на него».

Разин также считает, что актриса устроила «травлю» отца своих детей умышленно, «потому что она, как стерва, его ревнует даже к полотенцу или к стулу».

«Она превратила жизнь Павла в сущий ад. И детей умышленно настраивает против него. Такое неадекватное поведение и такой ужас, который Павел переживает, не пожелаешь даже своему врагу», — возмущается Андрей.

Он также привел в пример публичный комментарий юриста Екатерины Гордон, которая выразила надежду, что супруги вскоре помирятся.

«Не удивлюсь, если у нее будут синяки, потому что такие, как Катя Гордон, учат, как правильно делать себе синяки и как мять кожу для того, чтобы были отеки. Мы уже это проходили. Не ведитесь на ее подлость и ее ложь. Паша — порядочный человек и не заслуживает того, что она творит с ним», — отметил он.

Instagram @razin_andrei_lm

Как писали «Дни.ру», Агата Муцениеце сообщила, что муж Павел Прилучный выставил ее вместе с детьми из дома в разгар пандемии. Она утверждает, что он поднял на нее руку, довел детей до слез и вел себя крайне неадекватно — все потому, что находится продолжительное время в запое.

Ранее Агата Муцениеце рассказала детали бракоразводного процесса с Павлом Прилучным.