Видеоролик, на котором самое высокое здание в Европе превращается в космический корабль, опубликован в сети.

Видео: Лахта Центр зрелищно поздравил петербуржцев с Днем космонавтики

Фото: ТАСС / Петр Ковалев

Петербургский Лахта Центр зрелищно поздравил жителей Северной столицы с Днем космонавтики. В Instagram-аккаунте самого высокого в Европе и России здания опубликован видеоролик, на котором небоскреб «превращается» в космический корабль и «готовится» к старту.

«12 апреля — День космонавтики. Лахта Центр поздравляет всех смелых и отважных, для кого не существует препятствий в достижении целей, для кого космос — это состояние души. Даже пока мы все дома — космос рядом, друзья!» — говорится в посте.

Создатели видео отмечают, что захватывающий ролик был смонтирован из кадров тестовых запусков подсветки Лахта Центра. Высота башни составляет 462 метра.

 
 
 
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Публикация от Лахта Центр / Lakhta Center (@lakhtacenter)

12 апреля 1961 года ракета-носитель «Восток» вывела на орбиту корабль «Восток-1» с советским космонавтом Юрием Гагариным на борту. Выполнив один оборот вокруг Земли, на 108-й минуте полет был завершен. Посадка спускаемого аппарата прошла в Саратовской области.

День космонавтики впервые отпраздновали в СССР в 1962 году. Это произошло на следующий год после того, как Юрий Гагарин стал первым человеком в мире, совершившим полет в космос и облетевшим Землю.

Генеральная Ассамблея ООН в 2011 году признала 12 апреля Международным днем полета человека в космос. Кроме того, 12 апреля 1981 года стартовал первый полет по программе Space Shuttle. Эти события отметаются во многих городах мира тематическими вечеринками «Юрьева ночь».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экипаж МКС отметит День космонавтики ударным трудом.

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