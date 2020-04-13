Минобороны РФ обнародовало секретные документы из фондов Центрального архива военного ведомства, посвященные 75-летию освобождения Вены от немецко-фашистских захватчиков. Материалы выложены в специальном мультимедийном разделе «Венский вальс Победы».

Юбилейная дата отмечается 13 апреля. В этот день в 1945 году войска 3-го Украинского фронта при содействии войск 2-го Украинского фронта заняли столицу Австрии.

Согласно опубликованным материалам, штурм начался 5 апреля. Под шквалом огня части Красной Армии прорвались в северную часть центрального кладбища Вены и уже оттуда начали продвигаться по улицам города, стремясь получить контроль над Дунаем.

В течение семи кровопролитных боев за столицу Австрии Красная Армия смогла разгромить 11 танковых дивизий Гитлера, в плен сдались более 130 тысяч вражеских солдат и офицеров.

11 апреля силами Дунайской флотилии и 80-й гвардейской стрелковой дивизии был захвачен о сохранен второй Венский мост, что позволило советским войскам свободной передвигаться через Дунай и развить успех в операции по освобождению Вены от гитлеровцев. Противник был ошеломлен отвагой 105 бойцов на протяжение двух дней удерживающих мост.

13 апреля 1945 года Верховный Главнокомандующий Маршал Советского Союза Иосиф Сталин издал приказ № 334, объявляющий об овладении войсками 3-го Украинского фронта при содействии войск 2-го Украинского фронта городом Веной — стратегически важным пунктом обороны гитлеровцев. Вечером того же дня в Москве был дан салют.

На портале также рассказывается о концлагере для военнопленных на территории Австрии. О том, как население Вены после освобождения от немецко-фашистских захватчиков снабжали продовольствием. Опубликованы газетные статьи и заметки о подвигах советских солдат при взятии австрийской столицы и об отношении красноармейцев к местному населению.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве 13 апреля дадут салют в честь 75-летия освобождения Вены.