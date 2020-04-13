Площадь пожара в восьмиэтажном жилом доме на юго-западе Москвы увеличилась до двух тысяч квадратных метров. По уточненным данным, возгорание произошло в одной из квартир на восьмом этаже. Пожару присвоен третий ранг сложности из пяти возможных. К месту ЧП следует пожарная авиация.

Из горящего дома эвакуированы 120 человек.

«Среди тех, кого вывели из здания, один человек который находится на карантине в связи с коронавирусной инфекцией», — сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в экстренных службах.

Жильцов дома доставили в пункте временного размещения на базе гостиницы «Корстон».

Пожар на Ленинском проспекте, 62/1 начался около 4.00 утра.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по данным ГУ МЧС РФ по Москве, спасатели вызволили из зоны ЧП четырех человек.