Спасатели эвакуировали 120 человек. Среди жильцов дома есть один человек, который находится на карантине с связи с коронавирусной инфекцией.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Известия / Зураб Джавахадзе; Instagram @kolyshko.andrey

Площадь пожара в восьмиэтажном жилом доме на юго-западе Москвы увеличилась до двух тысяч квадратных метров. По уточненным данным, возгорание произошло в одной из квартир на восьмом этаже. Пожару присвоен третий ранг сложности из пяти возможных. К месту ЧП следует пожарная авиация.

Из горящего дома эвакуированы 120 человек.

«Среди тех, кого вывели из здания, один человек который находится на карантине в связи с коронавирусной инфекцией», — сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в экстренных службах.

Жильцов дома доставили в пункте временного размещения на базе гостиницы «Корстон».

Пожар на Ленинском проспекте, 62/1 начался около 4.00 утра.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по данным ГУ МЧС РФ по Москве, спасатели вызволили из зоны ЧП четырех человек.

Читайте также

+6° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
73.75
-0.86 80.74
-0.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:55
«Красивая семья»: Нюша показала совместные фото с отцом в честь его дня рождения
6:44
Пасха 2020: как правильно накрыть стол к великому празднику
6:33
На сайте мэрии Москвы открыли доступ к оформлению цифровых пропусков
6:22
«Ну, очень откровенно»: подписчики не поддержали очередное оголение Риты Керн
6:11
Католическая Пасха прошла в режиме онлайн-трансляции
6:00
«Остаток помады я съела»: Лиза Арзамасова рассказала о первом опыте макияжа

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 апреля, для всех знаков зодиака
«Он пообещал, что уничтожит меня»: Елена Корикова о том, кто пустил ее карьеру «под откос»
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок