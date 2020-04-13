До двух тысяч квадратных метров увеличилась площадь пожара в жилом доме в Москве
Спасатели эвакуировали 120 человек. Среди жильцов дома есть один человек, который находится на карантине с связи с коронавирусной инфекцией.
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Площадь пожара в восьмиэтажном жилом доме на юго-западе Москвы увеличилась до двух тысяч квадратных метров. По уточненным данным, возгорание произошло в одной из квартир на восьмом этаже. Пожару присвоен третий ранг сложности из пяти возможных. К месту ЧП следует пожарная авиация.
Из горящего дома эвакуированы 120 человек.
«Среди тех, кого вывели из здания, один человек который находится на карантине в связи с коронавирусной инфекцией», — сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в экстренных службах.
Жильцов дома доставили в пункте временного размещения на базе гостиницы «Корстон».
Пожар на Ленинском проспекте, 62/1 начался около 4.00 утра.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по данным ГУ МЧС РФ по Москве, спасатели вызволили из зоны ЧП четырех человек.
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