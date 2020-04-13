Мария Лиман опубликовала в Instagram пикантные фото с одной из своих фотосессий.

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Фото, видео: Instagram @liman_maria

Российская модель, Miss Maxim TOP-10 Мария Лиман выложила в своем профиле в Instagram сочные фото. На снимках девушка обнажена и прикрывается белым полотенцем.

«А вот я какая была до карантина. Счастливая и с голой попой. Я сильно изменилась?», — подписала Мария.

Instagram @liman_maria

Звезда Playboy также поинтересовалась у подписчиков, какое фото, на их взгляд, лучше. Пользователи отметили, что не могут определиться: девушка хороша на обоих снимках.

Пост уже собрал больше 19 тысяч лайков. Все подписчики модели восхищаются ее внешностью, и выражают уверенность, что на карантине фигура Марии ни капли не изменилась.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пользователи раскритиковали звезду Playboy Марию Лиман за обнаженную пародию на школьную «дистанционку».

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