Пользователи раскритиковали звезду Playboy за обнаженную пародию на школьную «дистанционку»

Мария Лиман решила ярким фото бросить вызов прошлому и настоящему.

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Фото, видео: Instagram @liman_maria

Русская звезда Playboy Мария Лиман пошутила над дистанционным обучением, на которое в некоторых странах, в том числе и в России, переходят студенты и школьники из-за распространения коронавируса. В ответ на провокационный пост пользователи обрушились на звезду с жесткой критикой.

На своей странице в Instagram модель из Ростова-на-Дону опубликовала соблазнительное фото, на котором изображает ученицу за ноут-буком. При этом на девушке надеты короткая футболка, только-только прикрывающая грудь, и босоножки на высоком каблуке. Перед экраном стоит чайная кружка, а за ним прячется бутылка вина. А отведенной в сторону — за пределы видимости камеры — рукой «школьница» показывает неприличный жест.

«Раньше мне запрещали ходить в школу в короткой юбке. Ха! Ха! Теперь я хожу в школу как хочу и в чем хочу! И никто не может мне этого запретить», — подписала снимок Мария.

Instagram @liman_maria

Подписчики модели не очень оценили шутку. Одни стыдят ее за подаваемый несовершеннолетним пример, другие доказывают, что 26-летней Лиман поздно учиться в школе, третьи недоумевают, зачем она пьет вино из кофейной кружки.

«Фото красивое, Но, Ты вроде умная баба, у тебя же молодежь тоже в подписчиках есть, какой пример подаешь? Вина бутылка, без белья нижнего. Дети сейчас дистанционно учатся, мера вынужденная. и так ситуация не супер. Убери, хотя бы хештеги про школу, не позорься» (пунктуация и орфография сохранены — Прим.ред.).

«Ну если ты в своем возрасте ходишь в школу, то тогда без комментариев…».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мария Лиман, застрявшая из-за коронавируса в Великобритании, похвасталась, что нашла себе на время изоляции партнера по карантину.

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