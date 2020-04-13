Певица регулярно выкладывает в Instagram снимки провокационного характера.

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Фото, видео: Instagram @nataliashturm

Певица и писательница Наталья Штурм опубликовала в Instagram серию фотографий: своей фигуры в нижнем белье и портретные кадры, чтобы ее подписчики смогли оценить, как она выглядит на карантине.

«Добрый вечер. Как же хорошо дома. Никто мозг не выносит, не шумит. И только бесконечные уведомления сообщений от попавших в капкан горячих мужчин… Уверена, в этот год будет демографический всплеск в мире», — написала Наталья.

Instagram @nataliashturm

Подписчики певицы отметили ее хорошую форму. Однако нашлись и те, кто осудил Наталью за столь откровенные фото и призвали ее «подумать о сыне», который это все увидит.

Ранее 5-tv.ru сообщал что, Наталья Штурм напугала фанатов «голым» фото у камина.

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