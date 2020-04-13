Страны договорились об ограничении добычи сырья на девять миллионов 700 тысяч баррелей в сутки.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков, 5-tv.ru

Внимание всего мира сейчас приковано к рынку нефти. Черное золото снова дорожает.

За утро пока на 4-5%, но это только начало.

Поддержать стабильность на рынке помогла сделка ОПЕК+. Дональд Трамп поблагодарил и поздравил Владимира Путина.

О таких крупных масштабах по снижению добычи в рамках ОПЕК еще никогда не договаривались.

О триумфе в международном сотрудничестве расскажет Кирилл Поляков.

Ранее 5-tv.ru писал, что Новак рассказал, когда закончится кризис на рынке нефти.

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