Участники ОПЕК+ подписали историческое соглашение по нефти: как это было
Страны договорились об ограничении добычи сырья на девять миллионов 700 тысяч баррелей в сутки.
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