Новак рассказал, когда закончится кризис на рынке нефти
По мнению главы Минэнерго, рост цен на бензин в России в 2020 году не превысит инфляцию.
Закрыть
Смотрите также:
Видео: Юлия Проскурякова показала Игоря Николаева без усов после больницы
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску
Звезда «Мажора» и «Содержанок» рассмешила поклонников своим видом на самоизоляции
Галустян запустил челлендж «Меняйся дома», сбрив бороду и усы на карантине
Рики Мартин впервые показал лицо их с мужем-художником пятимесячного сына
Три женских имени, обладательницы которых выглядят моложе своих лет
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 апреля
Защищены ли от коронавируса те, кто перенес ветрянку или корь — мнение иммунолога
Фото, видео: ТАСС / Егор Алеев
Выход из сложившейся негативной ситуации на нефтяном рынке будет долгим и будет продолжаться как минимум до конца 2020 года. Такой прогноз сделал в эфире телеканала «Россия-1» министр экономики РФ Александр Новак.
«Нам нужно пережить пик падения спроса, и для этого нужно растянуть во времени снижение спроса, значит, и снижение добычи. Я думаю, что мы будем еще достаточно долго выходить из той ситуации, которая складывается сегодня на нефтяном рынке, как минимум до конца этого года, в лучшем случае», — цитирует главу Минэнерго РИА Новости.
Новак также высказал мнение, что рост цен на бензин в России в этом году останется на текущем уровне и «в любом случае не превысит инфляцию».
Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Александр Новак раскрыл условия новой сделки ОПЕК+.
Читайте также
87%
-0.86 80.74
-0.35
Нашли ошибку?