Выход из сложившейся негативной ситуации на нефтяном рынке будет долгим и будет продолжаться как минимум до конца 2020 года. Такой прогноз сделал в эфире телеканала «Россия-1» министр экономики РФ Александр Новак.

«Нам нужно пережить пик падения спроса, и для этого нужно растянуть во времени снижение спроса, значит, и снижение добычи. Я думаю, что мы будем еще достаточно долго выходить из той ситуации, которая складывается сегодня на нефтяном рынке, как минимум до конца этого года, в лучшем случае», — цитирует главу Минэнерго РИА Новости.

Новак также высказал мнение, что рост цен на бензин в России в этом году останется на текущем уровне и «в любом случае не превысит инфляцию».

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Александр Новак раскрыл условия новой сделки ОПЕК+.