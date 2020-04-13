Специалисты Роскачества протестировали туалетную бумагу семи торговых марок и нашли энтеробактерии в одном из образцов. Результаты исследования опубликованы на сайте организации.

Испытаниям подвергли туалетную бумагу следующих марок: «Чистый дом», «Лилия», Familia, Kleenex, Pero, Papia и Zewa Deluxe. Специалисты пришли к выводу, что образцы последних двух доказали свое высокое качество.

Хуже всех себя проявила продукция брендов Familia и «Лилия». У первой туалетной бумаги снизились показатели комфортности — стала менее мягкой по сравнению с предыдущими испытаниями.

У «Лилии» проблем больше: не указана длина рулона на упаковке, недостаточная комфортность и скорость растворения в воде. Кроме того, в этом образце были обнаружены энтеробактерии. Это считается нарушением Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований.

«Обнаруженные энтеробактерии — это, судя по всему, известная всем кишечная палочка (Escherichia coli), безвредные штаммы которой являются частью нормальной микрофлоры кишечника человека», — объяснил химик-технолог Александр Каган.

Он добавил, что потребителей не должен смущать сам факт наличия энтеробактерий в туалетной бумаге. Важно другое: количество этих микроорганизмов и их патогенность.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что спрос на туалетную бумагу в России увеличился на 47%. Причины бешеного спроса на нее по всему миру объяснили психологи.