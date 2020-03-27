В России спрос на туалетную бумагу увеличился на 47%
В ходе исследования аналитики проанализировали 17 миллиардов кассовых чеков.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Franz Waldhäusl
В России спрос туалетную бумагу вырос на 47%. Такие данные приводят аналитики одной из фискальных платформ. В ходе исследования были проанализированы 17 миллиардов кассовых чеков по продаже средств личной гигиены, сообщает RT.
Согласно результатам, потребность россиян в туалетной бумаге с 16 по 19 марта 2020 года увеличилась на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отмечается, что средняя стоимость предмета гигиены в первом месяце весны составила 53 рубля. Этот показатель на семь процентов превышает аналогичный в январе.
Помимо прочего, с начала 2020 года в России на 46% выросли продажи влажных салфеток и мыла.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какая туалетная бумага может быть опасна для здоровья.
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