Директор Института экономики здравоохранения НИУ-ВШЭ Лариса Попович в беседе с 5-tv.ru рассказала о смене динамики распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

По словам эксперта, количество зараженных COVID-19, тех, кто находится в критическом состоянии, и количество жертв сильно разнится от региона к региону. Однако этого следовало ожидать.

«В разных регионах и тактика, и основные задачи по уменьшению зараженности, смертности и выходу из карантина совершенно разные. Когда мы говорим о самой серьезной ситуации — московской — то, конечно, здесь ситуация выглядит не очень хорошо», — отметила Попович.

По словам собеседницы 5-tv.ru, первые ограничительные меры существенно повлияли на снижение уровня заболеваемости в центральном регионе. В какой-то момент медики даже надеялись, что это тот самый благоприятный сценарий развития ситуации с пандемией. Однако беспечность россиян и их прогулки по свежему воздуху все же привели к тому, что количество зараженных COVID-19 в России сегодня — более 18 тысяч человек.

«К сожалению, легкомыслие наших граждан, неверие в серьезность происходящего сокращает вот эти дни удвоения зараженности. Пока у нас была благоприятная ситуация, мы от 1000 зараженных до 10000 зараженных прошли за 12 дней. Но та же Австрия прошла за 15 дней. У них более гладкий период. И вполне могли бы мы тоже растянуть эту кривую. Но сейчас время сокращается, и это очень тревожный сигнал», — пояснила директор Института экономики здравоохранения.

В заключение, эксперт признала, что количество случаев инфицирования коронавирусом постепенно уменьшается, однако это не тот результат, который мог быть в случае введения более жестких противоэпидемиологических мер.

«Когда все закончится сказать не могу. Закончится тогда, когда количество зараженных и выздоравливающих, по крайней мере, придут в какой-то баланс, который не будет губителен для системы здравоохранения и не приведет ее к коллапсу. <…> Пока у нас, к сожалению, большой прирост», — подытожила Лариса Попович.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мэр Москвы Сергей Собянин ввел на территории Москвы пропускной режим из-за сильной угрозы заражения COVID-19.

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